İstanbul'da giderler artıyor! Yaşam maliyeti asgari ücretin 4 katı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "İstanbul’da Yaşam Maliyeti - Ekim 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı.

Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 308 lira artarak 73 bin 739 liraya yükseldi.

LİSTENİN BAŞINDA BEBEK MAMASI VAR

Temel tüketim maddeleri bazlı bakıldığında bebek maması yıllık bazda yüzde 58,92 artış ile en çarpıcı fiyat artışlarından birine sahip oldu. Bebek mamasını ekmek ve ayçiçek yağı takip etti.

Ekmek fiyatı yıllık yüzde 46,63 artarken ayçiçek yağındaki artış yüzde 64,61 yükseldi.