İstanbul'da giderler artıyor! Yaşam maliyeti asgari ücretin 4 katı

Türkiye'nin en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan İstanbul'da yaşam her geçen gün biraz daha zorlaşmakta. İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,46 arttı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
İstanbul'da giderler artıyor! Yaşam maliyeti asgari ücretin 4 katı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "İstanbul’da Yaşam Maliyeti - Ekim 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı.

Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 308 lira artarak 73 bin 739 liraya yükseldi.

LİSTENİN BAŞINDA BEBEK MAMASI VAR

Temel tüketim maddeleri bazlı bakıldığında bebek maması yıllık bazda yüzde 58,92 artış ile en çarpıcı fiyat artışlarından birine sahip oldu. Bebek mamasını ekmek ve ayçiçek yağı takip etti.

Ekmek fiyatı yıllık yüzde 46,63 artarken ayçiçek yağındaki artış yüzde 64,61 yükseldi.

İstanbul'da giderler artıyor! Yaşam maliyeti asgari ücretin 4 katı - Resim : 1

Altın fiyatlarında sert düşüş! Fiyatlardaki son durum ne?Altın fiyatlarında sert düşüş! Fiyatlardaki son durum ne?Ekonomi
istanbul yaşam Asgari ücret
Günün Manşetleri
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi