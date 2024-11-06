Altın fiyatlarında sert düşüş! Fiyatlardaki son durum ne?
ABD'deki seçim sonrasında piyasalarda dalgalanmalar meydana geldi. Seçim süreci altın fiyatlarını da etkiledi. Peki altın fiyatlarındaki son durum ne?
Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 6 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
5 Kasım Salı günü 3 bin 26 lira olan gram altın 6 Kasım Çarşamba günü 2 bin 969 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 751 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.969,9220
Satış: 2.970,3950
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.724,4600
Satış: 2.724,9300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.751,9000
Satış: 4.856,5300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.018,6400
Satış: 19.377,7500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.940,00
Satış: 20.056,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.470,13
Satış: 9.708,96
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.998,87
Satış: 19.357,47