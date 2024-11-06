Altın fiyatlarında sert düşüş! Fiyatlardaki son durum ne?

ABD'deki seçim sonrasında piyasalarda dalgalanmalar meydana geldi. Seçim süreci altın fiyatlarını da etkiledi. Peki altın fiyatlarındaki son durum ne?

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Altın fiyatlarında sert düşüş! Fiyatlardaki son durum ne?
Yayınlanma: Güncellenme:

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 6 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

5 Kasım Salı günü 3 bin 26 lira olan gram altın 6 Kasım Çarşamba günü 2 bin 969 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 842 lira iken, 4 bin 751 lira olarak güncellendi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.969,9220

Satış: 2.970,3950

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.724,4600

Satış: 2.724,9300

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.751,9000

Satış: 4.856,5300

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.018,6400

Satış: 19.377,7500

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.940,00

Satış: 20.056,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.470,13

Satış: 9.708,96

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 18.998,87

Satış: 19.357,47

800 bin TL altında otomobil hayal oluyor! İşte uygun fiyatlı araçlar800 bin TL altında otomobil hayal oluyor! İşte uygun fiyatlı araçlarOtomobil
Altın düşüş abd seçimleri
Günün Manşetleri
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi