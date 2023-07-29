Hocalı Katliamı'na katılan o isim yakalandı! Azerbaycan Başsavcılığı duyurdu

1. Karabağ Savaşı'nda Ermeni güçlerinde Hocalı'da yapılan katliama katılan 68 yaşındaki Vagif Haçaturyan yakalandı. Yapılan açıklamada Haçaturyan'ın "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarıyla Haçaturyan hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu belirtildi.

Hocalı Katliamı'na katılan o isim yakalandı! Azerbaycan Başsavcılığı duyurdu
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26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan güçleri Karabağ'ın Hocalı köyünde, insanlığın gördüğü en acı katliamlardan birini gerçekleştirmişti. Ermenistan Ordusu'nun 366. Alayı'nın desteğiyle köye giren Ermeni güçleri, 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'ten fazlası yaşlılardan oluşan toplan 613 sivili katletmişlerdi.

Hocalı Katliamı'na katılan o isim yakalandı! Azerbaycan Başsavcılığı duyurdu - Resim : 1

KATLİAMA KATILAN O İSİM YAKALANDI

1. Karabağ Savaşı'nda gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'na katıldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunan 68 yaşındaki Vagif Haçaturyan Azerbaycan tarafından yakalandı. Azerbaycan Başsavcılığı, yaptığı açıklamada Haçaturyan'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi.

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Hocalı Katliamı'na katılan o isim yakalandı! Azerbaycan Başsavcılığı duyurdu - Resim : 3

SOYKIRIM SUÇUYLA HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI ALINMIŞTI

Azerbaycan Başsavcılığı, açıklamasında, Haçaturyan hakkında, 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı bulunduğunu kaydetti. 

# Karabağ Savaşı # hocalı katliamı # Azerbaycan # Ermenistan
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