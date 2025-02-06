Hollanda'dan DeepSeek’e yasak! Kullanımı durduruldu

Hollanda hükümeti, Çin merkezli DeepSeek adlı yapay zeka uygulamasının resmi cihazlarda kullanılmasını yasakladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hollanda'dan DeepSeek’e yasak! Kullanımı durduruldu
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Kamu Yayın Kuruluşu NOS’un haberine göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı. Uygulama, “casusluk riski taşıyan bir yazılım” olarak nitelendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

Yasak, merkezi hükümetin kontrolündeki cihazlar için geçerli olurken, yerel yönetimlerin de çalışanları için benzer bir kısıtlama getirme yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu, DeepSeek’in kullanımına yönelik dikkatli ve temkinli olunması çağrısında bulunmuştu.

DeepSeek Nedir?

High-Flyer Capital Management fonu tarafından desteklenen Çinli DeepSeek, yapay zeka sektöründe düşük maliyet ve az çip kullanımıyla dikkat çeken açık kaynaklı modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü.

Kısa sürede dünya çapında popüler hale gelen uygulama, indirme sayılarıyla ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Hollanda’nın yanı sıra ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya, Avustralya, Tayvan ve Güney Kore de DeepSeek’in kullanımına yönelik benzer yasaklar getirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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