Hollywood’u sarsan olay: Gene Hackman ve eşinin ölüm sebebi açıklandı

Hollywood dünyası, geçtiğimiz ay Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın ölümüyle sarsılmıştı. Çift, 26 Şubat’ta ABD’nin New Mexico eyaletindeki Santa Fe’de bulunan evlerinde köpekleriyle birlikte ölü bulunmuştu.

Olayın ardından yetkililer cinayet şüphesi olmadığını belirtmiş, karbon monoksit zehirlenmesi ihtimali de yapılan testlerle elenmişti. Ancak Hackman ve Arakawa’nın ölüm nedenine dair belirsizlik sürerken, yürütülen soruşturmanın ardından gerçeğe ulaşıldı.

EŞİ BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Haber Global'e göre, 95 yaşındaki Gene Hackman’ın ölüm sebebi yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Ünlü aktörün kalp pilinden elde edilen verilere göre, muhtemelen 18 Şubat’ta hayatını kaybetti.

65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa ise Hackman’dan yaklaşık bir hafta önce, 11 Şubat’ta hayatını kaybetmiş olduğu açıklandı. Arakawa’nın ölüm sebebi hantavirüs pulmoner sendromu olarak belirlendi. Yetkililer, banyoda açık bir ilaç şişesi ve etrafa saçılmış haplar bulunduğunu belirtirken, Arakawa’nın son günlerinde ağır bir enfeksiyon geçirdiğini belirtti.

"MUHTEMELEN EŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOKTU"

Çiftin ölüm nedenini açıklayan Dr. Heather Jerrell, Gene Hackman’ın son yıllarında ileri derecede Alzheimer hastası olduğunu vurgulayarak, “Muhtemelen eşinin öldüğünden haberi bile yoktu” dedi. Uzmanlar, Hackman’ın tek başına kaldığı süre içinde sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Betsy Arakawa’nın ölümüne neden olan hantavirüs, kemirgenlerle bulaşan ölümcül bir enfeksiyondur. Sıçan ve fare gibi hayvanların idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile temas edilmesiyle bulaşabilir. Ayrıca virüs içeren tozların solunması da enfeksiyona yol açabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hantavirüsün genellikle kırsal bölgelerde ve iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda yaygın olduğunu belirtiyor. Semptomları grip benzeri başlayıp, akciğerlerde sıvı birikmesine ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor.