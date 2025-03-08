Konya’da sahipsiz köpek dehşeti: 2 yaşındaki Rana hayatını kaybetti

Olay, Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde yaşandı. Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, iddiaya göre evinin önünde oynadığı sırada bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, köpeklerin küçük çocuğu parçalamaya çalıştığını fark ederek hemen müdahale etti. Rana, vatandaşların çabasıyla saldırgan köpeklerin arasından güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralanan minik bebek, hızla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rana El Selci, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük bebek hayatını kaybetti.