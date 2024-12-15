HTŞ, Filistin direnişinin silahlarına el koydu

Aydınlık Gazetesi'nin aktardığı habere göre El-Akbar'dan İbrahim el-Amin'in 13 Aralık tarihli haberinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) temsilcileri, Suriye'deki Filistinli gruplarla bir araya gelerek ülkede artık silah, eğitim kampı ya da askeri karargâh bulundurmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Filistinli grupların yeni Suriye Devleti çatısı altında sadece siyasi çalışmalar ve hayır işleri yapabilecekleri bildirilirken, askeri oluşumların bir an önce feshedilmesi gerektiği iletildi.

El Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Saiqa ve Filistin İslami Cihad (FİC) Şehit Ali Esved Tugayı gibi Filistinli gruplar, on yıllardır Suriye'de Esad Hükûmeti’nin misafiri olarak varlık gösteriyordu.

Daha önce HTŞ’den yapılan açıklamalarda ise İsrail ile savaşılmayacağı ve asıl düşmanın Beşar Esad yönetimi, Hizbullah ve İran olduğu belirtilmişti.

DİRENİŞİN ARKA CEPHESİ

FHKC'den bir kaynak, Erem News'e yaptığı açıklamada, grupların başkent Şam'daki Yarmuk Filistin Mülteci Kampı’nda HTŞ yöneticileri ile yapılan toplantıda alınan kararlardan haberdar edildiğini söyledi. Filistinliler Suriye'ye 1948 Nekbe'si sırasında mülteci olarak gelmişti.

Birçok Filistinli mülteci Suriye'ye, Şam'ın güney eteklerindeki Yarmuk Kampı'na yerleşti. Kamp, Filistin diasporasının başkenti haline geldi. Filistinli gruplar silahlı direniş grupları oluşturdu ve Suriye Ordusu'na yardımcı olarak görev yapan Filistin Kurtuluş Ordusu (FKO)’na insan gücü sağladı.

İSRAİL’E KARŞI DİRENİŞİ ÖNLEME

Amin, Colani liderliğindeki HTŞ'nin attığı bu adımların pratik sonucunun, Filistinlilerin İsrail'e karşı herhangi bir faaliyet için Suriye'yi karargâh ya da geçit olarak kullanmalarının yasaklanması olduğunu belirtiyor.

2012 yılında da HTŞ'nin öncülü olan Nusra Cephesi, Şam'ı ele geçirmek için bir geçit olarak kullanmak amacıyla Yarmuk'u işgal etmişti. Kamp sonraki yıllarda çatışmalar sırasında büyük ölçüde tahrip edildi.

DEAŞ da kampı işgal etti ve burada Suriye Ordusu ve Filistinli gruplarla savaştı. HTŞ’nin, İsrail'in Suriye’ye yönelik açık saldırganlığına karşı bir pozisyon alma girişiminde bile bulunmadığını belirten Amin, yeni Suriye Hükûmeti’nin İsrail ile ilişki kurmaktan söz etmediğini, ancak temsilcilerinin Suriye topraklarından İsrail'e karşı mevcut ya da olası bir direnişi önlemek için pratik adımlar atmaktan bahsettiğini söylüyor.

Amin, İsrail'in Lübnan Hükûmeti’ni de Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli gruplara karşı benzer adımlar atmaya zorlayabileceğini yazıyor.