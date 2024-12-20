HTŞ ve Zelenski'nin yardımına AB yetişti

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden Suriye ve Ukrayna’ya destek verilmesi kararı çıktı.



Avrupa Birliği liderleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a (KAYA KALLAS) Suriye'yi destekleyecek tedbirleri hazırlama talimatı verdi.



Ayrıca sonuç bildirgesinde “Suriye'nin güvenli sınırlar içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü uluslararası hukuka uygun olarak tam olarak saygı görmelidir.” ifadesi yer aldı.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ise HTŞ ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduklarını açıkladı.



Leyen, “Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a geri dönmesi de iyi oldu” şeklinde konuştu.



Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden yalnızca HTŞ’ye destek çıkmadı. Ukrayna'daki Zelenski yönetimine de 2025'te ek 30 milyar avroluk destek sağlanması konusunda uzlaşı sağlandı.



Avrupalı liderler ayrıca, Ukrayna'ya hava savunma, mühimmat ve füze tedariki çabalarının artırılması çağrısında bulundu.