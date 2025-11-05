İki çetenin çatışması arasında kaldı! Ünlü Influencer kafasına isabet eden kurşunla öldü

Brezilya’da 28 yaşındaki influencer ve seyahat blogeri Bárbara Elisa Yabeta Borges, başkent bölgesi Rio de Janeiro’da bir taksiyle yolda ilerlerken, iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada kafasına isabet eden bir kurşun sonucu hayatını kaybetti.

Olay, şehrin yoğun trafik ağlarından biri olan Linha Amarela güzergâhında meydana geldi. Borges, taksiyle seyir halindeyken çatışmanın ortasında kaldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri aracın içinden geçerek Borges’in başına isabet etti.

Genç kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

“BİR BOMBA ATILMIŞ GİBİ HİSSETTİM”

Taksi şoförü, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir anda aracın yakınında birçok silah sesi duydum. Ardından arkama baktığımda Borges’in ciddi şekilde yaralandığını gördüm. Bir bomba atılmış gibi hissettim.” dedi.

ÖLÜMÜNDEN SAATLER ÖNCE PAYLAŞTIĞI MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Borges, hayatını kaybetmeden sadece birkaç saat önce sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı:

“Lütfen seni sevenlere iyi bak. Seni dinleyenlere, seni bekleyenlere, iyi dileklerle yanındakilere… Önemli şeyi ihmal etme. Fiyatı olanı geri kazanırız. Kaybettiklerimizi geri alırız. Ama insanları, hayır.”