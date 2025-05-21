İlham Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulaştırma alanındaki bölgesel iş birliklerine dikkat çekti. Aliyev, Azerbaycan’ın açık denizlere kıyısı olmamasına rağmen Avrasya’nın önemli bir lojistik ve ulaşım merkezi haline geldiğini ifade etti.

TÜRKİYE VE ORTA ASYA’DAN 11 MİLYON TONLUK TRANSİT

Aliyev, 2024 yılında Türkiye ve Orta Asya ülkelerinden Azerbaycan üzerinden gerçekleştirilen transit taşımaların 11 milyon tona ulaştığını söyledi. Bu rakamın bölgesel taşımacılıkta Azerbaycan’ın üstlendiği kritik rolü ortaya koyduğunu vurguladı.

ORTA KORİDOR DİJİTALLEŞİYOR

Aliyev, Orta Koridor’un önemli halkalarından biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun yıllık taşıma kapasitesinin Azerbaycan’ın finansal desteğiyle 5 milyon tona çıkarıldığını belirtti. Hazar limanları arasında taşımacılığı kolaylaştıracak tek dijital platformun kurulması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

DENİZ VE HAVA ALTYAPISINA DEV YATIRIM

Hazar Denizi'nde 50’den fazla ticaret gemisine sahip olduklarını söyleyen Aliyev, 10 yeni gemi inşa ettiklerini, Alat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı’nın kapasitesinin ise 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılacağını ifade etti. Ayrıca, ülkede halihazırda 8 uluslararası havalimanının faaliyette olduğunu, 9’uncusunun ise yakında hizmete gireceğini açıkladı.

YEŞİL ENERJİDE STRATEJİK ORTAKLIK

COP 29 Zirvesi kapsamında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan liderlerinin yeşil enerji konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını belirten Aliyev, bu iş birliğinin Hazar-Karadeniz güzergâhı üzerinden dünya piyasalarına enerji ihracatı için yeni fırsatlar yarattığını söyledi.