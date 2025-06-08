İlk Bitcoin ATM’si hizmete girdi!

Romanya Ulusal Postanesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülkenin ilk Bitcoin ATM’si, Tulça kentinde yer alan bir postane şubesine kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekonomim'e göre, ATM, hem ülkenin resmi para birimi olan Rumen Leyi (RON) hem de Bitcoin (BTC) ile işlem yapma imkanı sağlıyor. Böylece kullanıcılar dijital cüzdanlarını kullanarak Bitcoin alım-satımı yapabiliyor veya nakit karşılığı BTC bozdurabiliyor.

POSTANEDE KRİPTO DEVRİMİ

Bu girişim, geleneksel kamu hizmeti sunan kurumların dijital finans sistemine entegrasyonu açısından Romanya tarihinde bir ilk. Yetkililer, ATM’nin sadece bir teknolojik yenilik değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi yönünde atılan stratejik bir adım olduğunu vurguluyor.

Romanya Ulusal Postanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kripto para hizmetlerinin doğrudan postane şubelerimiz üzerinden sunulması, dijital finansı toplumun her kesimine ulaştırma hedefimizin bir parçasıdır. Bu adım, yalnızca teknolojik dönüşüm değil, sosyal alışkanlıklarda da önemli bir evrimin önünü açacaktır.”

Tulça’daki pilot uygulamanın başarısına bağlı olarak, Bitcoin ATM’leri dört yeni kentte daha devreye alınacak. Alexandria, Piatra Neamț, Botoșani ve Nădlac şehirlerindeki postanelerde de benzer cihazların kurulacağı duyuruldu. Bu hamleyle birlikte, kripto paraya erişim ülke genelinde yaygınlaştırılarak kripto-finansal okuryazarlık ve kullanım oranının artırılması hedefleniyor.

AVRUPA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR MU?

Romanya'nın bu adımı, yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, Avrupa genelinde de dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, kamu hizmetleri aracılığıyla kripto paranın erişilebilirliğini artırmanın, geleneksel finans kurumlarının dışındaki alternatif yapıların da güç kazanmasını sağlayabileceğini belirtiyor.

Kripto ATM'leri dünya genelinde hâlâ büyük ölçüde özel işletmeler tarafından kurulurken, bir kamu kurumunun bu girişime öncülük etmesi, devlet destekli kripto altyapılarının yaygınlaşabileceğine dair sinyaller veriyor.