"Kiev rejimi, ne canlı ne de ölü vatandaşlarına istemiyor"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev yönetiminin kendi askerlerinin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi üzerine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ne hayatta olan ne de hayatını kaybetmiş vatandaşlarını sahiplenmediğini ifade etti.
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Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.
"KENDİ HALKINA SOYKIRIM UYGULAYAN KİEV REJİMİ..."
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
"Kiev rejimi, ne canlı ne de ölü vatandaşlarına istemiyor. Dünyada, kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir halk veya etnik grup yoktur. Yalnızca insanlık düşmanı bir ideolojiyi benimseyen ve kendi halkına soykırım uygulayan Kiev rejimi vardır."