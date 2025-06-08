Kiev'in askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesi ve karşılıklı takasın süresiz bir şekilde ertelenmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünyada kendi askerlerini toprağa vermekten kaçınan bir etnik grup olmadığını, Kiev'in kendi vatandaşlarına ihtiyacı olmadığını söyledi.

"KENDİ HALKINA SOYKIRIM UYGULAYAN KİEV REJİMİ..."

Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti: