Ukrayna'da Nazileri örgütleyen İngiltere, batılı sömürgecileri ülkelerinden kovan Afrika halklarına karşı her türlü karanlık yolu deniyor.

İngiltere Ukraynalı katillerini Afrika'ya yolluyor.

Haberi Rus resmi haber ajansları geçti.

İngiltere dış istihbarat servisi, Afrika’ya Ukraynalı özel eğitimli suikast ekibi yolluyor.

Amaçları, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle artan ekonomik işbirliğini bozmak.

100 Ukraynalı neonazi militandan oluşan ekip sabotajlar ve suikastlar yapmak için Afrika'ya intikal edecek.

Ukraynalı Neonaziler, Afrika ülkelerinin altyapılarını sabote edecek ve Rusya ile işbirliğine yönelen Afrikalı liderlere suikast düzenleyecek.

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin yönetime gelmesinin ardından İngiltere, Nijer'deki büyükelçilik personeli sayısını azaltmış ve vatandaşlarını tahliye etmişti. Ayrıca İngiltere, Nijer'e askeri müdahale tehdidinde bulunan Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'na desteğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngilizlerin Kiev rejimi tarafından Rusya topraklarında gerçekleştirilen terör saldırılarının planlanması, organizasyonu ve desteklenmesine katıldıklarını açıklamıştı.

İngiltere'nin 1972'den itibaren Ukrayna'da neonazileri örgütlediği biliniyor.