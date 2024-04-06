İngiltere'de 32 noktada Filistin'e destek hareketi!

Ülkede geçen ekimden bu yana Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleyen sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülke genelindeki 32 noktada gerçekleştirilen eylemlere katıldı.

Başkent Londra'da, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 4 eylem yapıldı. Camden bölgesinde bir araya gelen eylemciler, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Mornington Crescent bölgesindeki ofisine yürüdü.

Starmer'ın yanı sıra İngiltere hükümetini İsrail'e destek vermek ve soykırıma göz yummakla eleştiren eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

TÜM DÜNYANIN DESTEK VERMESİ GEREKİR!

Yürüyüşe katılanlara seslenen Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Eş Başkanı Sabby Sagall, gelinen noktada İsrail destekçileri ve Siyonizm savunucularının dahi İsrail'i eleştirmeye başladığını kaydetti.

Ancak Starmer ve İngiliz politikacıların İsrail'e desteği sürdürdüğünü belirten Sagall, "1948'de başlayan etnik temizliğin önünde eğilmiş durumdalar." dedi.

Kendisi de bir Yahudi olan Sagall, İsrail saldırılarında öldürülen yabancı yardım gönüllülerine ilişkin ise, "Bunun, açıklandığı gibi bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Filistinlilerin etnik temizliği ve saf Yahudi devleti oluşturma planının bir parçası olarak yaptılar." diye konuştu.

Sagall, İsrail'i destekleyen batı ülkelerinin de amacının Orta Doğu'daki emperyalist emellerini korumak olduğunu belirterek, "(Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour) Lord Balfour, Yahudilere bir vatan verdi. Kendisi bir Yahudi düşmanıydı, Yahudilere yardım etmek gibi bir arzusu yoktu. İngiliz emperyalizminin çıkarları doğrultusunda hareket etti. Lord Balfour, 1905'te çıkarılan Yabancılar Yasasıyla Doğu Avrupa'dan kaçan benim ailem gibi Yahudilerin Britanya'ya girmesini engellemeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

DİĞER EYLEMLER

Eylemde, İsrail saldırılarında öldürülen 1-17 yaş arası Gazzeli çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankart da taşındı.

Pankartta her yaş grubundan çocuğun adı, farklı bir mezar taşı üzerinde yazıldı.

Her mezar taşı arasında "3 savaş gördü, 4'üncüde öldürüldü", "İlk kelimelerini söyleyemeden öldü" ve "Ergenliğe ulaşamadı" gibi ifadelere yer verildi.

İngiltere'de bugün Bristol, Brighton ve Southampton gibi kentlerin yanı sıra Galler'in başkenti Cardiff ile İskoçya'nın takım adalardan oluşan Orkney bölgesinin merkezindeki Kirkwall'un aralarında bulunduğu 32 noktada Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Ülkenin güneyindeki Hastings'de ise Filistin'le dayanışma için bisiklet turu yapıldı.

Yarın da üçü Londra'da olmak üzere Liverpool ve Reading kentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri organize edilecek.