Edirne'de çiftçilere dayanıklı hibrit ayçiçek tohumu dağıtıldı!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Edirne'de "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi" hayata geçirildi.

PROJE KAPSAMINDA 20 BİN DEKARLIK ALANDA EKİLMEK ÜZERE 591 ÜRETİCİYE 744 TORBA AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITILDI!

4 milyon 658 bin 298 lira olan tohum bedelinin yüzde 75'i Bakanlık ve Edirne İl Özel İdaresi tarafından karşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buradaki konuşmasında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli tohumların hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli olduğunu ifade etti.

Bayazıt, şunları kaydetti, "Bakanlığımızın üretime desteği sürüyor. Çiftçilerimize yüzde 75 hibeli 744 torba tohum dağıtımı yapılıyor. Dağıtılan tohumlar aynı zamanda yüksek verimli ve kalitelidir. Ülkemiz genelinde projelere destek vererek uygulamaya geçmesini sağlayan Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya çok teşekkür ediyorum. Projemizin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.