İngiltere'de Okullara Skandal Mektup! İsrail'in Katliamlarını Gizleme Çabasına Girdiler

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları gizlemek için İngiltere harekete geçti. İngiltere Eğitim Bakanlığı okullara, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına nasıl yaklaşılması gerektiğini belirten bir mektup gönderdi. Mektupta, İngiltere'nin İsrail'in yanında olduğu vurgulandı.

İngiltere'de Okullara Skandal Mektup! İsrail'in Katliamlarını Gizleme Çabasına Girdiler
Son Güncelleme:

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını İngiltere kendi okullarında örtbas etme çabasına girdi. Öğretmenlere Siyonist İsrail-Filistin savaşıyla ilgili gelecek sorulara nasıl yanıt vermesi gerektiği dayatıldı. İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen mektupta "Birleşik Krallık İsrail'e saldırıları kesin bir dille kınamakta ve ihtiyaç duyduğu bu dönemde İsrail ile dayanışma içinde bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Eğitim Bakanlığı'ndan Skandal Mektup

İngiltere Eğitim Bakanı Gillian Keegan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sınıfta nasıl yanıt verileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere okullara mektup yazdı. İngiltere Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak “Nefrete Karşı Eğitim” internet sitesini de önerdi. Metinde Bakanlık, okullara siyasi konular hakkında öğretim yapmalarına yardımcı olmak için bir kılavuz yayınladığını hatırlatıldı.

Ayrıca yardım için Toplum Güvenliği Vakfı ve Tell Mama gibi kuruluşlara da başvurabileceği belirtildi. Metnin sonunda “Yahudilere ve tüm gençlere ihtiyaç duydukları güvenceyi aktif bir şekilde sağlamak ve herhangi bir olaya hızla müdahale etmek için elinizden geleni yapmanızı rica ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

İsrail Gazze'deki Mülteci Kampına Saldırdı! En Az 7 Ölüİsrail Gazze'deki Mülteci Kampına Saldırdı! En Az 7 ÖlüDünya

Kaynak: TRT Haber

# israil # ingiltere # gazze
Çok Okunanlar
2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu?
2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu?
İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı!
İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı!
Dilan Polat ve Engin Polat Tutuklanacak Mı? Avukat Feyza Altun'dan Açıklama Geldi
Dilan Polat ve Engin Polat Tutuklanacak Mı? Avukat Feyza Altun'dan Açıklama Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat Açıklaması!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat Açıklaması!
Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın!
Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın!
Öne Çıkanlar Tarihi Yazılıyor! Dünya Artık Eskisi Gibi Olmayacak! | Lübnan Hizbullah'ı Nasrallah Konuştu! Tarihi Yazılıyor! Dünya Artık Eskisi Gibi Olmayacak! | Lübnan Hizbullah'ı Nasrallah Konuştu! Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip! Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip!