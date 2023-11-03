İngiltere'de Okullara Skandal Mektup! İsrail'in Katliamlarını Gizleme Çabasına Girdiler

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını İngiltere kendi okullarında örtbas etme çabasına girdi. Öğretmenlere Siyonist İsrail-Filistin savaşıyla ilgili gelecek sorulara nasıl yanıt vermesi gerektiği dayatıldı. İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen mektupta "Birleşik Krallık İsrail'e saldırıları kesin bir dille kınamakta ve ihtiyaç duyduğu bu dönemde İsrail ile dayanışma içinde bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Eğitim Bakanlığı'ndan Skandal Mektup

İngiltere Eğitim Bakanı Gillian Keegan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sınıfta nasıl yanıt verileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere okullara mektup yazdı. İngiltere Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak “Nefrete Karşı Eğitim” internet sitesini de önerdi. Metinde Bakanlık, okullara siyasi konular hakkında öğretim yapmalarına yardımcı olmak için bir kılavuz yayınladığını hatırlatıldı.

Ayrıca yardım için Toplum Güvenliği Vakfı ve Tell Mama gibi kuruluşlara da başvurabileceği belirtildi. Metnin sonunda “Yahudilere ve tüm gençlere ihtiyaç duydukları güvenceyi aktif bir şekilde sağlamak ve herhangi bir olaya hızla müdahale etmek için elinizden geleni yapmanızı rica ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.