İngiltere'nin Ruanda planı devreye sokuldu

İngiltere, düzensiz göçmenleri Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme planını uygulamaya koydu. Ülkeye yasal yollarla gelip sığınma talebinde bulunan bir kişi, 3 bin sterlin karşılığında Ruanda'ya gönderildi.

İngiltere'nin Ruanda planı devreye sokuldu

İngiltere'de düzensiz göçmenleri Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme planı geçen hafta yasalaştı.

İlk sınır dışı işlemi "gönüllü sınır dışı programı" kapsamında gerçekleşti.

Ülkeye yasal yollarla girip sığınma talebinde bulunan Afrika kökenle bir göçmen 3 bin sterlin karşılığında Ruanda'ya gitmeyi kabul etti.

Haftanın başında tarifeli uçakla Ruanda'ya gönderildi. Ruanda İngiltere'den gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı edemeyecek.

Bu kişilerin İngiltere'ye dönmelerine de izin verilmeyecek.

Düzensiz göçmenleri taşıyacak ilk uçuşların 10 ila 12 hafta içinde başlaması planlanıyor.

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