Kırşehir'de 1 Mayıs kutlamalarında pankartlardaki sopalar söküldü!

Kırşehir'de polis 1 Mayıs kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri alırken; işçilerin ve sendika temsilcilerinin taşıdığı pankartlarda yer alan sopalar söküldü.

Kutlamalar şehrin girişinde yer alan Türk Büyükleri Anıtı önünde toplanılmasıyla başladı.

İşçi sendikaları, eğitim sendikaları ve siyasi partilerin temsilcileri Ahi Evran Mahallesi üzerinden Cacabey Meydanına kadar slogan atarak yürüdü. Toplanma merkezinde polisin uyarısıyla pankartlarda yer alan sopalar sökülürken, gruplar arama noktalarından aranarak geçti. CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de pankart üzerinde yer alan sopayı pankartı keserek çıkardı.

Sendikalar adına konuşmaların yapıldığı programda, sendika üyeleri müzik eşliğinde eğlendi.