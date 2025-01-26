Irak hükümetine PKK mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin’le görüştü. İki ülkenin teröre karşı mücadele etmesi gerektiği vurguladı. Fidan, Suriye’deki gelişmelerde Irak’ın önemli bir rol üstlendiğin belirtti.

- Bölgesel itilafların Irak'ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta. Irak hükümeti bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösteriyor. Irak'ın bu yöndeki çabalarına tam destek veriyoruz. Irak ve Suriye'nin güçlü bağlara sahip olmasın hem bu iki ülkeye hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz.



Ortak basın toplantısında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile anlayış birliği ve mutabakat olduğunu söyledi. Şam’daki yeni yönetimle birçok konuda kordinasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Irak'ın Suriye sınırında "terörist grupların" varlığına ilişkin "çekincelerini" dile getirdi.



Diğer yandan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Şam’daki yeni yönetim ile terör örgütü YPG’nin Suriye yapılanması olan SDG arasında yaptıkları arabuluculuk çabalarının olumlu sonuç vermediğini söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri merkezli SKY News Arabia’ya konuşan (SIKAYNİVS ARABİYA) Irak Cumhurbaşkanı Reşit, terör örgütlerinin Irak sınırını kullanmamaları gerektiğini belirtti. Sınırları güvence altına almak için "ciddi" adımlar attığını sözlerine ekledi. Reşit “Suriye'nin iç işlerine karışılmamalı” ifadelerini de kullandı.