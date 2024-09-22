Irak tarafından İsrail'e dron saldırısı

Irak İslami Direnişi, İsrail ve Ürdün arasında bulunan Ürdün Vadisi’ne dron saldırısı düzenledi. İsrail'de sirenler çalmaya başladı.

Yapılan açıklamada, dron saldırının İsrail ve Ürdün arasında bulunan Ürdün Vadisi’ndeki bir hedefe yönelik düzenlendiği belirtilerek, söz konusu saldırının bugün İsrail’e düzenlenen 5’inci saldırı olduğu ifade edildi.

Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre Demir Kubbe olarak bilinen İsrail hava savunma sisteminin dron saldırılarını engelleyemediği ifade edildi.