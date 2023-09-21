Irak’ın Kerkük kentinde 2008 yılında alınan Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi kararı! 2023 yılında yürürlüğe girdi

Kerkük Valiliği tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinde Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılacağı belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından kentteki bütün resmi dairelerin tabelalarında ve resmi yazışmalarda Türkçe kullanılması kararlaştırıldı.

KERKÜK’TE TÜRKÇE RESMİ DİL OLDU!

Öte yandan, Kerkük Valisi Rekan el-Ciburi tarafından imzalanan kararla kentteki bütün tabelalarda Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de kullanılacak.