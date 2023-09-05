Irak'ta Erbain Yürüyüşü devam ediyor! Milyonlarca insan İmam Hüseyin için yürüyor!

Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin için Irak'ta yapılan anma törenleri devam ediyor. İmam Hüseyin'in ölümünün 40. günü yapılan Erbain yürüyüşüne, dünyanın dört bir yanından insan katılıyor.

Irak'ta Erbain Yürüyüşü devam ediyor! Milyonlarca insan İmam Hüseyin için yürüyor!
Editör: Gürkan Demir
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Milyonlarca insan, İmam Hüseyin için Irak'ta buluştu. Kitlesel Erbain Yürüyüşü'nde birlik mesajları damga vurdu.

Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve beraberinde şehit edilen 72 kişinin ölümünün 40. günü için her yıl organize edilen Erbain Yürüyüşü, bu yıl da yapılıyor. Necef'ten başlayan yaklaşık 90 kilometrelik yürüyüş, Kerbale şehrinde İmam Hüseyin Türbesi'nde sona erecek.

Başta Irak, İran, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Pakistan, Lübnan, Filistin ve Suriye olmak üzere onlarca ülkeden, farklı etnik kökene ait insanlar yürüyüş kafilesi içinde yer alıyor.

Yürüyüş güzergâhı boyunca kurulu olan çadırlarda ihsan adı verilen yemekler, içecekler ziyaretçilere ikram ediliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Erbain # ırak # imam hüseyin
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