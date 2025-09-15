İran 8. Ulusal Zirve’de ekonomi yöneticilerini ödüllendirdi: Milli sanayiciye takdir

Zirve ayrıca, her yıl İranlı ekonomi yöneticilerinin sürdürülebilir kalkınma ve ilerleme için fikir alışverişinde bulunmaları ve planlama yapmaları, zorlukları ve fırsatları belirlemeleri için uygun bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir.

Törene, Ekonomi İşbirliği Konularında Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Masume Agapur Alişahi, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Dr. Fahru's-Sadat Fatimi, Hükümet Ekonomi Komisyonu Sekreteri İbrahim Seyami ve diğer İranlı ekonomi yetkilileri katıldı. Törende, ülkedeki ekonomik durum, doğru yönetim ve yeni ortaya çıkan teknolojiler aracılığıyla ekonomik verimliliği artırmanın yolları hakkında tartışıp fikir alışverişi yapıldı. Törenin sonunda, başarılı İranlı ekonomistlere ödül ve takdir plaketi takdim edildi.

EMPERYALİST YAPTIRIMLAR NASIL AŞILACAK?

Zirvede konuşan, Ekonomi İşbirliği Konularında Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Masume Agapur Alişahi, günümüz dünyasında yönetimin artık sadece bir bilim olmadığını, aynı zamanda finansman ve yatırım alanlarını da kapsadığını belirtti. Alişahi, "Bu sempozyumda iki önemli konu tartışıldı: Yönetim ve ekonomi alanlarında başarıya ulaşmak için gelecek araştırması ve deneyimlerden yararlanma. Bunlar çok faydalı konulardı. İran'daki mevcut hükümet, yaptırımlar ve ticari sorunlar gibi bazı sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen, ulusal mutabakat yaklaşımıyla sorunları yavaş yavaş çözüyor ve ilerliyor ve bu süreç için hükümete fırsat vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK POTANSİYELİ

Zirvede konuşan İran Blokzincir Evi Müdürü Dr. Ali Pakbahtegan Zencani de, dünyada Dördüncü Sanayi Devrimi'nin meydana gelmesine ve istenen ekonomik büyümeyi sağlamak için teknolojiye ayak uydurmanın gerekliliğine işaret etti. Zencani, “Bu yenilik ve teknolojiye dayanarak, İran'da ilk dijital para ATM'sini yapmayı başardık ve aynı zamanda serbest bölge Enzali'de türünün ilk sınır ötesi bankasını kurmayı başardık, bu da kendi içinde büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.” dedi. İslami toplumların yüksek potansiyeline odaklandığına değinen Zencani, "Kuran coin'ini tanıttıktan sonra, son zamanlarda İslami toplumların ilerlemesi için teknoloji kullanımına ve dayanışmaya odaklanan Mega projesini inceledik. Mega, adil ekonomiden ve dayanışmadan bahsediyor çünkü dünyanın %25'inin İslami ülkelerde olduğu ve bu nüfusun ortak bir düşünce kuruluşu ve para birimi ile birlikte olması durumunda söz sahibi olabileceğine inanıyoruz. Mega sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda tüm insanlar için destek ve insanlık talep ediyor, ancak Mega'nın kaynağı İslami toplumdur." diye konuştu.