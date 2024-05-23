İran basını yazdı: Kazanın nedenlerini araştıran yüksek Komisyonu'nun ön raporunu yayımlandı

İran Basını Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Helikopter Kazasının Boyutlarını ve Nedenlerini Araştırmak Yüksek Komisyonu'nun ön raporunu yayımlandığını yazdı.

İran basını yazdı: Kazanın nedenlerini araştıran yüksek Komisyonu'nun ön raporunu yayımlandı
Editör: Yağmur Biçen

İran basınında yer alan haberlere göre kazaya karışabilecek çeşitli uzmanlık, teknik ve genel alanlardaki bilgilerin önemli bir kısmı toplandı.


Araştırma aşamasında olan bazı eylemlerin kesin bir görüş belirtmek için daha fazla zamana ihtiyacı vardır ve bazı durumlardan bahsedildiği kesin olarak ifade edilebilir:


1- Helikopter halihazırda planlanan rotaya devam etmiş ve belirlenen uçuş rotasını terk etmemiştir. Helikopter kazasından yaklaşık bir buçuk dakika önce.
2- Yaralı helikopterin pilotu, uçuş grubundaki diğer iki helikopterle iletişim kurdu.
3- Düşen helikopterin geri kalan aksamlarında kurşun veya benzeri durumların etkisi görülmedi.
4- Düşen helikopter yüksekliğe çarptıktan sonra alev aldı. 
5- Bölgenin karmaşıklığı, sis ve düşük sıcaklık nedeniyle gözetleme operasyonu geceye kadar uzatılarak gece boyunca ve Pazartesi sabahı erken saatlerde (sabah 05.00) insansız (İran) İHA'lar yardımıyla sürdürüldü. Kazanın kesin yeri belli olup, keşif operasyonlarının kara kuvvetleri de o noktada mevcuttur.
6- Gözetleme kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.
Helikopter kazasına ilişkin belgelerin önemli bir kısmı toplanmış olup, detaylı inceleme ve uzmanlık çalışmasının ardından önümüzdeki duyurularda açıklanacak, bazı parça ve belgelerin incelenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul'da silahlı saldırı: yaralılar ve ölüler varİstanbul'da silahlı saldırı: yaralılar ve ölüler varYurt
# iran # reisi # helikopter kazası
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"
İstanbullular göç ediyor: İşte en çok tercih edilen şehirler
İstanbullular göç ediyor: İşte en çok tercih edilen şehirler
Dünyada en çok izlenen Türk dizileri! Listede hiç beklemediğiniz diziler olabilir
Dünyada en çok izlenen Türk dizileri! Listede hiç beklemediğiniz diziler olabilir
Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi
Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi
Öne Çıkanlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreni | ULUSAL HABER #canlı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreni | ULUSAL HABER #canlı Çocuklar için tehlike büyük! ‘Beşinci hastalık’ vakaları artmaya başladı! Çocuklar için tehlike büyük! ‘Beşinci hastalık’ vakaları artmaya başladı!