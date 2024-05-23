İran basını yazdı: Kazanın nedenlerini araştıran yüksek Komisyonu'nun ön raporunu yayımlandı

İran basınında yer alan haberlere göre kazaya karışabilecek çeşitli uzmanlık, teknik ve genel alanlardaki bilgilerin önemli bir kısmı toplandı.



Araştırma aşamasında olan bazı eylemlerin kesin bir görüş belirtmek için daha fazla zamana ihtiyacı vardır ve bazı durumlardan bahsedildiği kesin olarak ifade edilebilir:



1- Helikopter halihazırda planlanan rotaya devam etmiş ve belirlenen uçuş rotasını terk etmemiştir. Helikopter kazasından yaklaşık bir buçuk dakika önce.

2- Yaralı helikopterin pilotu, uçuş grubundaki diğer iki helikopterle iletişim kurdu.

3- Düşen helikopterin geri kalan aksamlarında kurşun veya benzeri durumların etkisi görülmedi.

4- Düşen helikopter yüksekliğe çarptıktan sonra alev aldı.

5- Bölgenin karmaşıklığı, sis ve düşük sıcaklık nedeniyle gözetleme operasyonu geceye kadar uzatılarak gece boyunca ve Pazartesi sabahı erken saatlerde (sabah 05.00) insansız (İran) İHA'lar yardımıyla sürdürüldü. Kazanın kesin yeri belli olup, keşif operasyonlarının kara kuvvetleri de o noktada mevcuttur.

6- Gözetleme kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Helikopter kazasına ilişkin belgelerin önemli bir kısmı toplanmış olup, detaylı inceleme ve uzmanlık çalışmasının ardından önümüzdeki duyurularda açıklanacak, bazı parça ve belgelerin incelenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmaktadır.