İran: "Çıkarlarımız doğrultusunda nükleer müzakereye hazırız"

 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini, ulusal çıkarlar doğrultusunda müzakereye hazır olduklarını ancak baskı altında müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Mert Sagit Mert Sagit
İran: "Çıkarlarımız doğrultusunda nükleer müzakereye hazırız"
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Tahran'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erakçi, Grossi ile "önemli ve samimi" görüşmeler yaptıklarını belirtti.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) üyesi olarak UAEA ile işbirliğini sürdürdüğünü vurgulayan Erakçi, "Anlaşmazlıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebilir. Güçlü bir irade ve iyi niyetle yola devam etme konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

"ULUSAL ÇIKARLARIMIZ TEMELİNDE MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Erakçi, ülkesinin nükleer programıyla ilgili Batı ile müzakereler konusunda ise "İran, barışçıl nükleer programına ilişkin müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi sıra (AB) E3'te (İngiltere Fransa ve Almanya). Biz baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan görüşmeden sonra basına açıklama Grossi de yarın İran'ın Fordo ve Natanz'daki nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

Beyoğlu'nda iş hanının asansörünü tamir ederken altında kalan kişi öldüBeyoğlu'nda iş hanının asansörünü tamir ederken altında kalan kişi öldüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran nükleer silah
Günün Manşetleri
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapılacak mı?
48 terörist etkisiz hale getirildi
Bin 780 gözaltı
ABD seçimlerinde Kongre'deki çoğunluk belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor
11 baro, 10 Kasım Anma Bildirisini imzalamadı
Çok Okunanlar
Türkiye-Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman? Türkiye-Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman?
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Denizli'de deprem! Denizli'de deprem!
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı