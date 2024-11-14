Beyoğlu'nda iş hanının asansörünü tamir ederken altında kalan kişi öldü

 Beyoğlu'nda bir kişi, iş hanında tamirini yaptığı asansörün üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

Mert Sagit Mert Sagit
Beyoğlu'nda iş hanının asansörünü tamir ederken altında kalan kişi öldü
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 Beyoğlu'nda bir kişi, iş hanında tamirini yaptığı asansörün üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.
Sıraselviler Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki asansörün boşluğa düşmesiyle duyulan ses üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede asansörün bir kişinin üzerine düştüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin Akyıldız'ın (52) hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Akyıldız'ın, daha önceden mühürlenen asansörü tamir etmek için çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akyıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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