İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Irak'a ilk yurt dışı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Irak'a ilk yurt dışı ziyareti
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İki lider, ülkeler arasındaki işbirliği ve ortaklık düzeylerini artırmayı parçalarının dosyalarını değerlendirdi. Görüşmede Sudan, bölgedeki ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için ikil

Pezeşkiyan, İran'ın ikili ilişkilerini güçlendirdiğini ve mevcut işbirliği programları ile mutabakat anlaşmalarını sürdürme kararlılığını ifade etti. Ayrıca Sudanlı İran lideri Ali Hamaney'in mesajını içeren bir plaket sunarak, "Erbain ziyareti" sırasında misafir ağırlama için teşekkürlerini iletti.

Pezeşkiyan, Irak'a ilk yurt dışı ziyaretini yaparken, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, geçici Meclis Başkanı Muhsin Mendelavi ve çeşitli siyasi liderlerle görüşecek. Ziyaret programı kapsamında Necef, Kerbela, Basra ve Erbil şehirlerini de ziyaret edecek.

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