İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bu İsrail İçin Sonun Başlangıcıdır"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İsrail'in suç ortağı olduğunu belirtti. Reisi, "Gazze'deki hastane saldırısı, İsrail için sonun başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bu İsrail İçin Sonun Başlangıcıdır"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği son saldırısına tepki gösterdi. Reisi, bu konuda ABD'nin İsrail'in suç ortağı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ABD'nin İsrail'in Suç Ortağı Olduğunu Belirtti

Reisi, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "İsrail'i protesto gösterisi"nde halka hitap etti. İsrail'in kadın-çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef almasının ardında yenilgisini örtme çabası olduğunu ifade eden Reisi, ABD'nin bu yenilginin meydana gelmemesi için İsrail'e tam destek verdiğini belirtti. Reisi, "Siyonist rejime silah desteği veren ABD, İsrail'in suç ortağıdır. Gazze'deki hastane saldırısı, İsrail için sonun başlangıcı olacaktır." dedi. Filistinlilerin yere düşen her bir damla kanının İsrail'i yıkılışa bir adım daha yaklaştırdığını belirten Reisi, ivedilikle Gazze'de sivillere saldırıların durması ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

İran'da Eylemcilerden "Savaşa Hazır Ol" Marşı! Devrim Muhafızları Komutanı Eylemlere Katıldıİran'da Eylemcilerden "Savaşa Hazır Ol" Marşı! Devrim Muhafızları Komutanı Eylemlere KatıldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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