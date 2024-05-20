İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Reisi'nin şehit olması üzerine yas ilan eden ülkeler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehit olması sonrası başta İran olmak üzere pek çok ülke yas ilan etti. İşte yas ilan eden ülkeler.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Reisi'nin şehit olması üzerine yas ilan eden ülkeler
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine yas ilan eden ülkeler
Editör: Uğur Çam
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyeti taşıyan helikopter kaza geçirdi. Helikopterde bulunan herkes şehit oldu. Başta İran olmak üzere bu kaza sonrası ulusal yas ilan etti.

IRAK, LÜBNAN VE SURİYE ULUSAL YAS İLAN ETTİ

İran, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın şehit olması üzerine 5 günlük ulusal yas ilan etti.

Yas ilan eden bir diğer ülke Lübnan oldu. Lübnan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi. IRNA'nın bildirdiğine göre Irak da Reisi ve Abdullahiyan'ın şehadeti sonrası yas ilan etti.

Suriye de İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın hayatını kaybetmesi üzerine ulusal yas ilan eden bir diğer ülke oldu. 

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