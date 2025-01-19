İran donanmaya ait yeraltı üssünü tanıttı: 'Çok küçük bir kısmı'

Daha önce gizli yeraltı füze üssünün görüntülerini yayınlayan İran bu kez de gizli yeraltı deniz üssünün görüntülerini paylaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Gösterilen bölüm, üssün çok küçük bir kısmı" dedi.

İran Devrim Muhafızları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yeraltı Deniz üssünü tanıttı.

Sevgili ve büyük İran milletine, cesur ve olgun gençliğin her zaman en üst seviyede olacağını temin ederiz. Bu milletin büyük ve küçük düşmanlarına karşı denizde savaşabilecek, her türlü yeteneğiyle onurlu ve muzaffer bir mücadele yürütebilecek güçte olduğunu düşünüyorum.

Önceki günlerde gizli yeraltı füze üssünün görüntüsünü yayınlayan İran, şimdi de Deniz kuvvetlerinin ilk yeraltı şehri olduğunu belirttiği deniz üssünü tanıttı. Uzun koridorlarda yüksek kalitede savaş gücüne sahip deniz araçlarının bulunduğu üste, çeşitli kabiliyette füzelerin monte edildiği gemiler ve hücüm botları görüldü. Tanıtım etkinliğinde konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Deniz Kuvvetleri'nin gelişmiş teçhizat ve sistemlerinin sayısının her geçen gün arttığına vurgu yaptı: "Aziz İran milletinin bugün gördüğünü bu kompleks, görkemli ve ihtişamlı bir kompleks olmakla birlikte, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin tüm savunma gücüyle karşılaştırıldığında çok küçük bir kısımdır".