İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan: "Saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyiz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, paylaşımında, İran'ın İsrail'e yönelik operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, paylaştığı mesajında, "Meşru savunma hakkını kullanması, İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı sorumlu yaklaşımını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e karşı doğrudan saldırıların sona erdiğine işaret eden İran Dışişleri Bakanı, "İran'ın bu noktada savunma operasyonlarına devam etme niyeti yoktur ancak gerekirse yeni bir saldırıya karşı meşru çıkarlarını korumaktan da çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı.