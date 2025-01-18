İran Genelkurmay Başkanlığından 'Reisi' açıklaması

İran Genelkurmay Başkanlığı yayımladığı açıklamayla 19 Mayıs 2024 tarihinde helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hakkında bir açıklama yayımladı.

Reisi'nin hayatını kaybettiği olayın sabotaj veya suikast olduğuna dair iddialar medyada yeniden yer almıştı.

Açıklamada, daha önce yayımlanan rapor teyit edilerek, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğu ifade edildi.

YANLIŞ YÖNLENDİRECEK AÇIKLAMALARDAN KAÇINILMASI TALEBİ

Söz konusu iddiaların belli bir amaç doğrultusunda veya bilgisizlikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, yüzlerce saatlik uzman incelemelerinin sonucunda kazanın nedeninin "bölgenin coğrafi şartları ve kötü hava koşulları" olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili medya ve siyasetçilerin "kamuoyunu yanlış yönlendirecek" yorumlardan kaçınması istendi.