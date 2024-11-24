İran halkından, Lübnan ve Filistin halkı için seferberlik! Milyonlarca lira yardım toplandı

İran, Filistin ve Lübnan halkı için insani yardım desteğini sürdürüyor.

Gıda, kıyafet, ilaç gibi ürünleri Lübnan ve Filistin halkına ulaştıran İran’da halk maddi destek kampanyasına da yoğun ilgi gösterdi.

Her kesimden ve yaştan İranlı, ülkenin dört bir yanında kurulan bağış merkezlerine akın etti.

İranlılar, ellerindeki altın, küpe ve nakit parayı Filistin ve Lübnan halkına destek olmak için bağış merkezlerine teslim etti.

Kampanya kapsamında milyonlarca lira değerinde yardım toplandı. İranlılar, Filistin ve Lübnan halkının verdiği mücadeleye destek olmanın önemli bir görev olduğunu belirtti.

İran şu ana kadar yüzlerce tonluk insani yardımı İsrail saldırıları altında açlık ve yoksullukla mücadele eden Filistin ve Lübnan halkına ulaştırdı.