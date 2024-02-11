İran İslam Devrimi 45 yaşında

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mesajlarını Tahran’daki yürüyüş sonrası verdi. Reisi, İsrail’in Birleşmiş Milletler üyeliğine son verilmesi gerektiğini vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de devrim yıl dönümü kapsamında İran liderliğine ve halkına tebrik mesajı gönderdi.

On binlerce İranlı, İslam Devrimi’nin 45. yıl dönümünü kutlamak için meydanlara indi.

İran’da 11 Şubat 1979 yılında Şahlık rejimine son verilmesinin üzerinden 45 yıl geçti. Devrimin yıl dönümü kapsamında İran’ın dört bir yanında kutlama törenleri yapıldı. Törenlerde ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı mücadele mesajları öne çıktı.



Kutlamaların ana adresi başkent Tahran oldu. Şehrin birçok noktasından başlayan yürütüş, Azadi Meydanı’nda sone erdi. Halkın yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri yetkininin de katıldığı törenin ana konuşmacısı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu.



Filistin’deki direnişi selamlayan Reisi, İsrail’e karşı atılması gereken adımlara dair açıklamalar yaptı.



Bu arada İslam Devrimi’nin yıl dönümü kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bir tebrik mektubu kaleme aldı. Mektup, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye hitaben yazıldı.

ASYA ZAFERİ VURGUSU

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek İran'a tebrik mesajı yolladı: