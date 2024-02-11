İran İslam Devrimi 45 yaşında
İran İslam Devrimi’nin 45’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. On binlerce İranlı’nın katıldığı törenler Filistin’e destek yürüyüşlerine dönüştü.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mesajlarını Tahran’daki yürüyüş sonrası verdi. Reisi, İsrail’in Birleşmiş Milletler üyeliğine son verilmesi gerektiğini vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de devrim yıl dönümü kapsamında İran liderliğine ve halkına tebrik mesajı gönderdi.
On binlerce İranlı, İslam Devrimi’nin 45. yıl dönümünü kutlamak için meydanlara indi.
İran’da 11 Şubat 1979 yılında Şahlık rejimine son verilmesinin üzerinden 45 yıl geçti. Devrimin yıl dönümü kapsamında İran’ın dört bir yanında kutlama törenleri yapıldı. Törenlerde ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı mücadele mesajları öne çıktı.
Kutlamaların ana adresi başkent Tahran oldu. Şehrin birçok noktasından başlayan yürütüş, Azadi Meydanı’nda sone erdi. Halkın yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri yetkininin de katıldığı törenin ana konuşmacısı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu.
Filistin’deki direnişi selamlayan Reisi, İsrail’e karşı atılması gereken adımlara dair açıklamalar yaptı.
Bu arada İslam Devrimi’nin yıl dönümü kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bir tebrik mektubu kaleme aldı. Mektup, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye hitaben yazıldı.
ASYA ZAFERİ VURGUSU
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek İran'a tebrik mesajı yolladı:
- ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi dünyaya diş geçirememektedir. Filistinlilerin kahramanca direnişi, Yemenlilerin Kızıldeniz’de emperyalist-siyonist ittifaka geçit vermemesi, Rusya’nın NATO yayılmacılığına karşı kararlılıkla mücadele etmesi ve Çin’in Asya’nın doğu kanadında sapasağlam durması Asya’nın zaferini müjdelemektedir. İran İslam Devrimi’nin yarattığı mücadele birikimi bu dönem içerisinde daha büyük anlam ifade etmektedir. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde ABD-İsrail güdümlü hem bölücü hem de tekfirci terör örgütlerine karşı Türkiye, İran, Suriye, Rusya ve Irak orta silahlı kararlılığı emperyalist-Siyonist tehditleri bertaraf etmenin ve kahramanca direnen Filistinlilere yardım etmenin en etkili yoludur.