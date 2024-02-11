Kapaklı kadınları sosyalleşerek üretiyor

Tekirdağ’ın Kapaklı Belediyesi kadınların üretimde aldığı rolün artması için harekete geçti. “Emek Sepeti” projesi kapsamında aşçılık, pastacılık, dikiş nakış gibi pek çok özel alanda eğitim gören kadınlar eğitim sonrası ürettiklerini tüketiciyle buluşturarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi, “Kadın varsa üretim var, üretim varsa hayat var” sloganıyla “Emek Sepeti” projesini hayata geçirdi.

Kapaklı Belediyesi tarafından açılan atölyelerde, aşçılık, pastacılık, dikiş nakış gibi pek çok özel alanda önce uzmanlar tarafından eğitim alan kadınlar üretime katkı sunuyor.

Belediye, kadın kursiyerlerin ürettiği birbirinden güzel el emeği ürünleri, çeşitli sergiler ve etkinliklerde görücüye çıkarmalarına da imkân sağlanıyor.

Emek Sepeti projesine katılan kadınlar, Kapaklı Belediyesi’nin kendilerine ayırdığı stantlarda el emeklerini tüketiciyle buluşturuyor.

Projeye destek veren isimlerden biri de Sanatçı Deniz Sağdıç. Sağdıç’da, emek ve üretimin değerini arttırması hedefiyle sergi açan isimler arasında yerini aldı.

Sergi açılışı sonrası çoğunluğu gençlerden oluşan ziyaretçiler bir yandan sergilenen eserlerin büyüsüne kapıldı, öte yandan ise jazz müzik dinletisiyle de unutulmaz anlar yaşadı.

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