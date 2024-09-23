İran: "İsrail adına eylemler planlayan 12 kişi yakalandı"

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.