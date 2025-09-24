İran istihbaratı İsrail’in nükleer belgelerini yayımladı! 189 uzman ve gizli projeler ifşa edildi

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail’in nükleer programına dair binlerce gizli belgeye ulaşıldığını açıkladı. Hatib, 189 uzman ve hassas projelerin bilgilerini paylaştıklarını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail’e ait nükleer program, askeri projeler ve kritik tesislerle ilgili gizli bilgi ve belgeleri yayımladıklarını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hatib, “İstihbarat unsurlarımız İsrail’in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı.” ifadelerini kullandı. Yayında, İsrail’e ait olduğu belirtilen bazı görüntüler de paylaşıldı.

Hatib, İsrail’de 189 nükleer uzman ve askeri yetkiliye dair bilgilere ulaşıldığını, çok sayıda gizli projenin de belgeler arasında olduğunu belirtti. Ayrıca İsrail’in hassas bölgelerinde çalışan bazı kişilerin para karşılığı İran ile iş birliği yaptığını iddia etti.

İran güvenlik kaynakları, 7 Haziran’da devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada, İsrail’e ait nükleer projelere ve tesislere dair binlerce stratejik belgenin ele geçirildiğini ve ülkeye getirildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran israil açıklaması istihbarat
