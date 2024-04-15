İran operasyonda ilklere imza attı!

İran, İsrail’i, dünyanın gözü önünde bombaladı. Kritik operasyon bünyesinde birçok ilki barındırdı.

İran, “Gerçek Vaat Operasyonu” ile ilk kez kendi topraklarından havalanan unsurlarla İsrail’i hedef aldı. 1967 yılından sonra İsrail'e karşı, doğrudan bir devlet tarafından yapılan ilk saldırı oldu.

Neredeyse yarım asır sonra ilk defa İsrail toprakları Arap olmayan bir ülke tarafından bombalandı. İran, bu operasyonda 170 İHA, 130 balistik füze ve 30 seyir füzesi kullandı. İran’ın yerli imkanlarla üretip, geliştirdiği hava unsurları, yaklaşık olarak bin 400 ila 2 bin kilometre mesafeden ateşlendi.

Operasyon, sayı açısından dünyanın en büyük, menzil bakımından en uzak, havada kalma kapsamında en uzun süreli İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Kullanılan füzeler de İran açısından en büyük ve en uzak menzilli füze saldırısı olarak not edildi.

7 Ekim Aksa Tufanı ile birlikte dokunulmazlığını kaybeden İsrail’in bu durumu İran operasyonuyla da bir kez daha pekişti.

İsrail’in en güvenilir silahı olan “Demir Kubbe’ler” İran füze ve İHA’ları karşısında beklenen oranda karşı koyamadı. ABD, İngiltere ile Fransa, İsrail’i İran füze ve İHA’larına karşı korumak için seferber oldu.

Tahran, bu operasyon sonrası İsrail’in vereceği olası yanıta karşılık daha sert bir hamle yapacağını dünya kamuoyuna duyurdu.