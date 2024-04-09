İran Şam'da yeni büyükelçilik açtı! Açılışta Beşar Esad ve Abdullahiyan görüştü

Suriye’nin Başkenti Şam’da İran’ın yeni büyükelçiliği açıldı. Açılış için İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan Şam’daydı. Büyükelçilik binasının açılışını Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktad ile birlikte yaptı.

İki bakan Büyükelçilik binasının kapısı önünde Kur’an’ı Kerim’i öptü. İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan, İsrail ve ABD’nin Suriye ile İran’ın dostluğunu bozamayacağını belirtti. Abdüllahiyan, “Siyonist rejimi işlediği suçlardan ötürü cezalandıracağız, siyonist rejimi zor günler bekliyor. Saldırının arkasında ABD'de de var” dedi.

İran ve Suriye Dışişleri Bakanları büyükelçilik binasının açılışından sonra Şam'daki Al-Mowasat Üniversitesi Hastanesi'ne geçti. İsrail’e İran konsolosluğuna yönelik saldırısında yaralananları ziyaret etti. Abdüllahiyan Şam ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüştü. İsrail konsolosluğu saldırısı nedeniyle İran'a başsağlığı dileyen Esad, İsrail’in Filistin’in kararlı direnişi kılamadığı için saldırıyı düzenlediğini belirtti.

Esad, ''İranlı şehitler bizim de şehidimizdi. İran ile Suriye olarak bilikte mücadele yürütüyoruz.'' ifadesini kullandı.