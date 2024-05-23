İran şehitlerini son yolculuklarına uğurladı

Helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ve diğer şehitlerin cenazeleri defnedildi. Farklı şehirlerde 3 gün süren törenlere milyonlarca İranlı katıldı. İranlılar ülkülerine olan bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdi.

Editör: Kıvanç Özdal
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İran şehitlerini uğurladı. Tahran’da yapılan törenlerin ardından şehitlerin cenazeleri defnedileceği şehirlere götürüldü.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin naaşı doğduğu Meşhed kentinde 3 milyonu aşkın İranlı tarafından karşılandı. Reisi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi’ne defnedildi.

"BİZ DE REİSİ'NİN YOLUNDAN GİDECEĞİZ"

Şehit Reisi'nin cenaze törenine katılanlar; Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen bayraklarını taşıyarak İran halkının direniş güçlerine desteğini gösterdi. Cenazede konuşan kişiler: "Şehitlerimizin yolunu ülkemiz için devam ettireceğiz. Biz de Reisi'nin yolunu devam ettireceğiz ve onun savunduğu değerleri savunacağız.

Çünkü cumhurbaşkanımız görev başında mazlum bir şekilde hayatını kaybetti. Kendisi her zaman mazlum filistin halkını destekliyordu. Hiçbir zaman onu unutmayacağız." dediler.

Tören sonunda Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine götürüldü.

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ve helikopter kazasında şehit olanlar için cenaze töreni farklı kentlerde 3 gün boyunca devam etti. Cenaze törenlerine milyonlarca İranlı katıldı. İranlılar ülkelerine olan bağlılıklarını dünyaya gösterdi.

Şehitler için dün düzenlenen devlet törenine 10 ülke başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde, 20 ülke bakan düzeyinde toplam 50 ülke katılım gösterdi.

Öte yandan Suriye’de ve Lübnan’da kent meydanlarına şehitlerin dev fotoğrafları asıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # reisi # cenazesi
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