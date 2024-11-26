İran ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

İran ile Azerbaycan’ın başlattığı askeri tatbikat devam ediyor. Tatbikata İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel birlikler katılıyor. Tatbikatın amacı ilişkileri güçlendirmek, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek.

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İran ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat
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Son dönemde siyasi ve diplomatik adımlarını sıklaştıran İran ile Azerbaycan’ın ortak askeri tatbikat sürüyor.

“Aras-2024” tatbikatı, “Barış ve Dostluk İçin İş Birliği” sloganıyla iki ülkenin sınırındaki Erdebil eyaleti bölgesinde yapılıyor.

25 Kasım’da başlayan ve 4 gün sürecek tatbikata İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel birlikler katılıyor.

Tatbikatın amacı ikili ilişkilerin güçlendirilmek, yasa dışı silahlı gruplarla mücadelede ortak işbirliği ve ortak sınırların güvenliği olarak açıklandı. Aynı zamanda tatbikatla, askeri yeteneklerin artırılması ve savunma iş birliğinin taktik ve operasyonel düzeyde genişletilmesi de hedeflendi.

Tatbikata hakkında İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Ayetullah Hamaney’in Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Velayeti, tatbikatların bölgenin tarihinde, barış ve güvenliğinin tesisinde bir dönüm noktası olacağı kaydetti. Velayeti, “İran ve Azerbaycan gibi çok az iki millet bu kadar yakın. Çünkü bu iki ülkenin tarihi, dini, dili, kültürü, geleneği ve ortak çıkarları var" dedi.

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