İran'da Cuma namazında tüm üst düzey liderler toplandı: Hamaney konuştu

Hamaney, Cuma hutbesinde konuşuyor. Bölgede Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dini Lider İmam Hamaney ve Başyargıç Gulamhüseyin Eje de bulunuyor.

Hamaney konuşmasının bir kısmını Arap dünyasına seslenmek için Arapça, diğer kısmını da resmi dil Farsça yapıyor.

Hamaney'in konuşmalarından öne çıkanlar:

- Dünyanın dört bir yanındaki farklı Müslüman gruplar, topluluklar ve ülkeler birlik olmalıdır - bu birliği teşvik ederseniz, bu büyük nimetlere yol açacaktır ve tüm düşmanlar yenilgiye uğratılabilir. Kur'an'ın ortaya koyduğu ve belirttiği mantık budur. Ancak İslam düşmanları nifak tohumları ekmekte ve Müslümanları birbirinden ayırmaya çalışmaktadır. Bugün Müslüman milletler uyandı, bugün İslam ümmetinin düşmanın ayrılık tohumları ekme planlarının üstesinden gelebileceği gündür. Iranlıların, Lübnanlıların, Mısırlıların, Filistinlilerin ve Suriyelilerin dahil olmak üzere, tüm müslümanların düşmanı birdir ve aynıdır. Uzun yıllar boyunca Müslümanlar İslami Birliğin gerekliliğini ihmal ettiler fakat bizim savunma birliğimizi ümmetin her yerinde bağlamamız gerekiyor. Filistin'in tamamı Filistinlilere aittir. 7 Ekim'deki El Aksa Fırtınası doğru bir hareketti, Filistinlilerin bunu yapmaya hakkı vardı. Birkaç gün önce Siyonist varlığa saldırma hakkımız tamamen meşru ve haklıydı. Silahlı kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen eylem, kana susamış Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlarla kıyaslandığında, Siyonist rejime karşı gerçekleştirebileceğimiz en küçük eylemdir. Görevimizi yerine getirirken ne tereddüt ederiz ne de acele ederiz - askeri ve siyasi uzmanlara göre mantıklı ve makul olanı yaparız. Gerekirse, gelecekte Siyonist varlığı tekrar vuracağız. Seyyid Hasan Nasrallah artık aramızda değil, ancak ruhu ve yolu bize sonsuza dek ilham vermeye devam edecek. Nasrallah, Siyonist düşmana karşı en yüksekte duran bayraktı ve doğruluk yolunda savaşan herkes için bir destek direğiydi. Onların suikastları sadece öfke ve kararlılığın artmasına yol açacak ve Direniş bu utanç verici Siyonist varlığı varoluştan yok etmek için daha da kenetlenecektir.