İran'da deprem oldu! Ölü ve yaralılar var

İran'da deprem oldu. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.

İran'da deprem oldu! Ölü ve yaralılar var
İran'da deprem oldu! Ölü ve yaralılar var
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

İRAN'DA BÜYÜK DEPREM

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında! Tutukluluk halleri sürecekEylem Tok ve oğlu hakim karşısında! Tutukluluk halleri sürecekGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # deprem
Çok Okunanlar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Putin'in KDHC ziyareti ABD'yi rahatsız etti!
Putin'in KDHC ziyareti ABD'yi rahatsız etti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!
Öne Çıkanlar İsrail'de Netanyahu gidiyor mu? Netanyahu'ya Karşı Büyük Protestolar! | ULUSAL HABER İsrail'de Netanyahu gidiyor mu? Netanyahu'ya Karşı Büyük Protestolar! | ULUSAL HABER 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti