İran'da doğal gaz patlaması! Sabotaj olduğu açıklandı

İran'da, Burucin ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında patlama meydana geldi. İran'dan yapılan açıklamada, patlamanın sabotaj olduğu bildirildi. Patlamada ayrıca ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

İran'da doğal gaz patlaması! Sabotaj olduğu açıklandı

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, yaşanan patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fettah Keremi, patlamanın Helvai bölgesindeki doğal gaz ana dağıtım hattında meydana geldiğini duyurdu. Keremi, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

İranlı yetkili, yaşanan patlamanın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin de intikal ettiğini duyurdu. Bölgede patlama sonrası çıkan yangının, boruda kalan gazın bitimine kadar sürebileceği ifade edildi.

Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

PATLAMANIN SABOTAJ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İran'da meydana gelen doğal gaz patlamasıyla ilgili İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli'den de açıklama geldi.

Patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı." dedi.

Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Konya ve Antalya'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli yakalandıKonya ve Antalya'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # doğal gaz # patlama # son dakika
Çok Okunanlar
Sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Bakanlık açıkladı: Fırat Nehri'ne açılan menfez kapatıldı
Bakanlık açıkladı: Fırat Nehri'ne açılan menfez kapatıldı
Pakistan'da koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaşı sağlandı
Pakistan'da koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaşı sağlandı
Konya ve Antalya'da DEAŞ operasyonu!
Konya ve Antalya'da DEAŞ operasyonu!
Öne Çıkanlar Erzincan'da toprak kayması! Göçük altında işçiler var │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Erzincan'da toprak kayması! Göçük altında işçiler var │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor! Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!