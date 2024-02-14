İran'da doğal gaz patlaması! Sabotaj olduğu açıklandı

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, yaşanan patlamayla ilgili İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fettah Keremi, patlamanın Helvai bölgesindeki doğal gaz ana dağıtım hattında meydana geldiğini duyurdu. Keremi, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

İranlı yetkili, yaşanan patlamanın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin de intikal ettiğini duyurdu. Bölgede patlama sonrası çıkan yangının, boruda kalan gazın bitimine kadar sürebileceği ifade edildi.

Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

PATLAMANIN SABOTAJ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İran'da meydana gelen doğal gaz patlamasıyla ilgili İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli'den de açıklama geldi.

Patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı." dedi.

Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.