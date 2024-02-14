Konya ve Antalya'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya ve Antalya'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla harekete geçti.

Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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