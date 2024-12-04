İran'da korkunç kaza: Eğitim uçağı düştü

İran’ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Firuzabad bölgesinde, Savunma Bakanlığı'na ait bir eğitim uçağı teknik bir arıza nedeniyle düşerek dağlık bir alana çakıldı.

Uçak kazasında, pilot ve yardımcı pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Yetkililer, uçağın irtifa kaybetmesinin ardından meydana gelen kazada, uçakların teknik problemlerine bağlı bir arıza yaşandığını belirtti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği ifade edilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.