İran'da maden faciası: 13 madenci hayatını kaybetti!

İran'ın doğusundaki Güney Horasan şehrinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 13 madenci hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran'da maden faciası: 13 madenci hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın Tebes ilçesinde bulunan kömür madeninin iki farklı blokunda gece saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Olayda 13 işçinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirten Kanaat, madende toplamda 69 işçinin çalıştığını ifade etti. Mahsur kalan işçilere ulaşmak için uzman kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Arnavutluk'ta yeni bir devlet kuruluyor!Arnavutluk'ta yeni bir devlet kuruluyor!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran maden faicası
Günün Manşetleri
Bir haftada 2,6 milyon araç denetlendi
Dev derbide Galatasaray sevindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
"Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk"
Erdoğan'ın ABD'deki gündeminde neler var?
17 terörist etkisiz hale getirildi
Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili yeni gelişme
Beyrut'ta ölü sayısı 31'e yükseldi
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde itirafçı Bahtiyar'dan şok edici iddia Narin Güran cinayetinde itirafçı Bahtiyar'dan şok edici iddia
Yeni asgari ücret için zam oranı ortaya çıktı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için zam oranı ortaya çıktı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca sürücü ceza alabilir: Son tarih yaklaşıyor! Milyonlarca sürücü ceza alabilir: Son tarih yaklaşıyor!
Metin Arolat’ın diyeti kalbini mi zorladı? Uzmanlardan kritik uyarılar! Metin Arolat’ın diyeti kalbini mi zorladı? Uzmanlardan kritik uyarılar!
Arnavutluk'ta yeni bir devlet kuruluyor! Arnavutluk'ta yeni bir devlet kuruluyor!