İran'da maden faciası: 13 madenci hayatını kaybetti!

Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın Tebes ilçesinde bulunan kömür madeninin iki farklı blokunda gece saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Olayda 13 işçinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirten Kanaat, madende toplamda 69 işçinin çalıştığını ifade etti. Mahsur kalan işçilere ulaşmak için uzman kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.