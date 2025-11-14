İran'da Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı başladı

İran’ın Başkenti Tahran’da 1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı başladı. Fuarın, kamuoyu bilincini artırmak, kamu kuruluşları, teknoloji şirketleri ve sosyal kuruluşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Etkinlikte, şirketler ve kuruluşlar yenilenebilir enerji, çevre, yeni teknolojiler ve sosyal sorumluluk alanlarındaki performanslarını sergiliyor.

"BU FUAR KURUMLARIN PERFORMANSININ AYNASI OLACAK"

Fuarın sekretaryasını üstlenen ÇaharFesl Holding CEO’su Muhammed Rıza Kadiri, aralarında Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin de bulunduğu bir grup gazeteciye değerlendirmeler yaptı. Söz konusu etkinlikle amaçlarının ne olduğuna değinen Kadiri, "Bu fuar, kurumların performansının aynası olacak; kuruluşların sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılık düzeylerinin ölçüldüğü bir yer" dedi.

Birçok kuruluşun fuara heves ve istekle geldiğini belirten Kadiri, şunları söyledi: "Bu fuarı reklam için değil, farkındalık yaratmak için kendi maliyetimiz ve itibarımızla düzenledik. Amaç, kuruluşların ve şirketlerin gelip sürdürülebilirlik alanındaki gerçek başarılarını göstermesiydi. Bazı küçük şirketler değerli inisiyatifleriyle katıldı ve hatta Malezya Büyükelçisi (Malezya Tahran Elçisi Fuarı gezdi) onların yeniliklerinden hayrete düştü”.

"FARKINDALIK, KALKINMANIN EN BÜYÜK SERMAYESİDİR"

“Sürdürülebilir kalkınma” ifadesinin bir slogandan ibaret olmadığını bildiren Kadiri, bunun İran'ın kurtuluşu için tek yol olduğunu vurguladı. Kadiri, "Sürdürülebilir kalkınma ne bir slogandır ne de bir süstür. Bu, İran'ın kurtuluşunun tek yoludur. Bugün kabul etmezsek, yarın düzeltmek için hiç fırsat kalmayacak" şeklinde konuştu.

Kadiri, "Farkındalık, kalkınmanın en büyük sermayesidir" diyerek sosyal denetimin önemine dikkat çekti. "Dünyada hiçbir denetim mekanizması, sosyal denetim kadar hesap verebilirlik yaratmaz" diyen Kadiri, "Halkın varlığı ve talebi olmadan sosyal sorumluluk anlamsızdır" dedi.

Kadiri, sözlerini medyaya yönelik şu çağrıyla tamamladı: "Bu nedenle medyadan, halkı fuarı ziyaret etmeye davet etmelerini istiyorum, böylece kendileri hangi kuruluşun sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlediğine karar versinler”.