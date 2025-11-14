CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Türkiye’de 12 yılda 750 çocuk işçi hayatını kaybetti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'de son on iki yılda 750 çocuk işçinin öldüğünü belirtti. Karabat, çocukların çalışırken öldüğü bir ülkede hukukun ve anayasanın tanınmadığının altını çizdi.

"MAZİSİ 564 YIL OLAN KAPALIÇARŞI, DÜNYANIN KARA PARA AKLAMA MERKEZİ OLDU"

Kapalıçarşı'nın 564 yıllık mazisinin artık dünyanın kara para aklama merkezi haline geldiğini söyleyen Karabat, eleştirilerine şöyle devam etti: "Bir futbol zevkimiz vardı ona da bahis karıştı." Yasadışı bahis ve okullarda uyuşturucu ticareti gibi konuların konuşulduğunu ifade eden Karabat, 10 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığını kaydetti.

Karabat, "Türkiye'de son 12 yılda 750 çocuk işçi 'iş cinayetleri'nde hayatını kaybetti" diyerek çocukların geleceğe umutla bakamadığını belirtti. Nüfusun tepedeki kısmının ulusal gelirin yarısını aldığını vurgulayan Karabat, Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan Kapalıçarşı'da pos cihazları vasıtasıyla kirli paranın döndüğünü ifade etti.

"BİR MUM IŞIĞI YETER"

Karabat, yaşananlara rağmen karamsarlığa kapılmama çağrısı yaparak, "Yine de ne yaşarsak yaşayalım asla karamsarlığa kapılmayalım, dayanma gücümüzü koruyalım" dedi. Dünyanın çıkar uğruna insanlık onurunu çiğneyenlerin örnekleriyle dolu olduğunu belirten Karabat, "Karanlıktan çıkma gücü, tıpkı milli mücadele dönemindeki gibi gerçekleşecek. Karanlık büyüyebilir ancak bir mum ışığı bile karanlığın sonu olacaktır" diye ekledi.