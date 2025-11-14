CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Türkiye’de 12 yılda 750 çocuk işçi hayatını kaybetti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'de hukukun ve anayasanın tanınmadığını belirterek, yasa dışı bahisten çocuk işçi ölümlerine ve "iş cinayetleri"ne kadar uzanan ağır bir tablo çizdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Türkiye’de 12 yılda 750 çocuk işçi hayatını kaybetti'
Yayınlanma:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'de son on iki yılda 750 çocuk işçinin öldüğünü belirtti. Karabat, çocukların çalışırken öldüğü bir ülkede hukukun ve anayasanın tanınmadığının altını çizdi.

"MAZİSİ 564 YIL OLAN KAPALIÇARŞI, DÜNYANIN KARA PARA AKLAMA MERKEZİ OLDU"

Kapalıçarşı'nın 564 yıllık mazisinin artık dünyanın kara para aklama merkezi haline geldiğini söyleyen Karabat, eleştirilerine şöyle devam etti: "Bir futbol zevkimiz vardı ona da bahis karıştı." Yasadışı bahis ve okullarda uyuşturucu ticareti gibi konuların konuşulduğunu ifade eden Karabat, 10 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığını kaydetti.

Karabat, "Türkiye'de son 12 yılda 750 çocuk işçi 'iş cinayetleri'nde hayatını kaybetti" diyerek çocukların geleceğe umutla bakamadığını belirtti. Nüfusun tepedeki kısmının ulusal gelirin yarısını aldığını vurgulayan Karabat, Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan Kapalıçarşı'da pos cihazları vasıtasıyla kirli paranın döndüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Türkiye’de 12 yılda 750 çocuk işçi hayatını kaybetti' - Resim : 1

"BİR MUM IŞIĞI YETER"

Karabat, yaşananlara rağmen karamsarlığa kapılmama çağrısı yaparak, "Yine de ne yaşarsak yaşayalım asla karamsarlığa kapılmayalım, dayanma gücümüzü koruyalım" dedi. Dünyanın çıkar uğruna insanlık onurunu çiğneyenlerin örnekleriyle dolu olduğunu belirten Karabat, "Karanlıktan çıkma gücü, tıpkı milli mücadele dönemindeki gibi gerçekleşecek. Karanlık büyüyebilir ancak bir mum ışığı bile karanlığın sonu olacaktır" diye ekledi.

Trabzon'da gece yarısı kabusu: Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınlarını çaldıTrabzon'da gece yarısı kabusu: Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınlarını çaldıYurt
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: 'Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum'Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: 'Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum'Gündem
chp özgür karabat çocuk işçi bahis
Günün Manşetleri
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
İrtibatı kesilen yangın söndürme uçağı bulundu
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Altın yeniden atağa kalktı! Altın yeniden atağa kalktı!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı