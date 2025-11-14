Trabzon'da gece yarısı kabusu: Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınlarını çaldı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde bir eve giren maskeli şahıs, 70 yaşındaki kadını etkisiz hale getirip, kolundaki iki altın bileziği çalarak kaçtı. Olayın, Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

BANYO CAMINDAN GİRDİ, EV SAHİBİNİ AĞZINI BANTLAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Edinilen bilgilere göre, maskeli ve eldivenli olduğu belirtilen şahıs, evin banyosunun camını kırarak içeri girdi. Bu sırada çıkan sesler üzerine uyanan Ayşe K., karşısında saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından saldırgan, kadını etkisiz hale getirip ağzını bantladı. Şahıs, Ayşe K.'nin kolundaki iki altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

Saldırganın kaçmasının ardından bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekiplerin evde parmak izi çalışması yaptığı ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.