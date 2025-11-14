Trabzon'da gece yarısı kabusu: Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınlarını çaldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 70 yaşındaki bir kadının evine banyo camını kırarak giren maskeli saldırgan, kısa süreli boğuşmanın ardından kadını etkisiz hale getirip kayıplara karıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzon'da gece yarısı kabusu: Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınlarını çaldı
Yayınlanma:

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde bir eve giren maskeli şahıs, 70 yaşındaki kadını etkisiz hale getirip, kolundaki iki altın bileziği çalarak kaçtı. Olayın, Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

BANYO CAMINDAN GİRDİ, EV SAHİBİNİ AĞZINI BANTLAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Edinilen bilgilere göre, maskeli ve eldivenli olduğu belirtilen şahıs, evin banyosunun camını kırarak içeri girdi. Bu sırada çıkan sesler üzerine uyanan Ayşe K., karşısında saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından saldırgan, kadını etkisiz hale getirip ağzını bantladı. Şahıs, Ayşe K.'nin kolundaki iki altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

Saldırganın kaçmasının ardından bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekiplerin evde parmak izi çalışması yaptığı ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: 'Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum'Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: 'Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum'Gündem
Yarın başlıyor: Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira cezaYarın başlıyor: Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira cezaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trabzon
Günün Manşetleri
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
İrtibatı kesilen yangın söndürme uçağı bulundu
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Altın yeniden atağa kalktı! Altın yeniden atağa kalktı!
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı
Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo! Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo!